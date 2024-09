Papst besucht Luxemberg

Luxemburg: Papst Franziskus ist für einen Kurzbesuch in das Großherzogtum gereist. Tausende Menschen säumten die Straßen, als das katholische Kirchenoberhaupt am Vormittag mit dem Papamobil durch die Hauptstadt fuhr. Nach einem Treffen mit dem Großherzogpaar hielt Franziskus eine Rede im Stadt-Palais. Es ist der erste Besuch eines Papstes in Luxemburg seit knapp 40 Jahren. Im zweitkleinsten EU-Land sind rund 40 Prozent der Einwohner katholisch. Am frühen Abend wird Franziskus weiter nach Belgien reisen, wo er bis Sonntag unter anderem Brüssel besuchen will.

