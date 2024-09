Papst beendet Belgien-Reise mit Messe in Fußballstadion

Brüssel: Zum Abschluss seiner Belgien-Reise will Papst Franziskus am Vormittag gemeinsam mit zehntausenden Gläubigen einen Gottesdienst feiern. Zu der Veranstaltung im Brüsseler König-Baudouin-Stadion werden rund 35.000 Menschen erwartet. Im Rahmen der Feier will Franziskus auch die spanische Karmeliterin Anna von Jesus seligsprechen, die im 17. Jahrhundert in der belgischen Hauptstadt starb. Die Kirchenlehrerin gilt als eine der berühmtesten Frauen in der katholischen Kirche. Am Nachmittag wird der Pontifex dann wieder zurück nach Rom reisen.

