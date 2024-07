Pannen-Serie bei Flugzeugbauer Boeing geht weiter

Los Angeles: Bei einer Maschine des Flugzeugbauers Boeing hat es erneut eine schwerwiegende Panne gegeben. Kurz nach dem Start in Kalifornien hat das Flugzeug ein Rad verloren. Die Maschine vom Typ 757-200 konnte trotzdem sicher in Denver landen. Das Rad wurde in Los Angeles gefunden und wird jetzt untersucht. An Bord der Maschine waren 181 Menschen. Bereits im März war bei einer Boeing-Maschine kurz nach dem Start ein Rad abgefallen. Im Januar musste ein Flugzeug des US-Herstellers notlanden, weil eine Rumpfteil herausbrach. Da die Plätze an dem Loch nicht besetzt waren, gab es keine Toten oder Verletzten. Boeing steht seit Monaten wegen Vorwürfen mangelnder Sicherheit unter Druck. Zuletzt hat die Flugaufsichtsbehörde FAA angeordnet, mehr als 2.600 Flugzeuge des Herstellers wegen möglicher Probleme mit den Sauerstoffmasken zu überprüfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2024 09:15 Uhr