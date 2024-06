Panama-Paapers: alle Angeklagten frei gesprochen

Acht Jahre nach der Enthüllung der sogenannten "Panama Papers" sind alle 28 Angeklagten überraschend freigesprochen worden, darunter auch der deutschstämmige Anwalt Jürgen Mossack. Die Beweise seien teils nicht nachvollziehbar, teils nicht ausreichend oder schlüssig gewesen, teilte das Gericht in Panama-Stadt mit. Den Angeklagten war Geldwäsche und Steuerhinterziehung in sehr großem Stil vorgeworfen worden; unter anderem durch die Gründung von mehr als 200.000 Briefkastenfirmen, großteils in der Steueroase Panama.

