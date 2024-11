Osram will auch in Regensburg Stellen streichen

Regensburg: Der österreichische Halbleiterhersteller Ams-Osram will 500 Stellen streichen. Davon betroffen ist nach Informationen der IG Metall auch der Standort Regensburg. Eine Sprecherin hat dem BR auf Anfrage gesagt, dass dort rund 140 Arbeitsplätze wegfallen werden, und zwar vor allem im Bereich Forschung und Entwicklung. Von den 500 insgesamt betroffenen Stellen soll laut Ams-Osram ein Drittel in billigere Produktionsländer verlagert werden - laut IG Metall vor allem nach Malaysia. Ams-Osram will bis Ende 2026 weitere 75 Millionen Euro einsparen. Zur Begründung verweist das Unternehmen auf die Krise in der Automobilindustrie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2024 15:00 Uhr