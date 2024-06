Orban und Kickl wollen neue Fraktion im EU-Parlament gründen

Wien: Das Europäische Parlament wird voraussichtlich ein neues Rechtsbündnis bekommen. Das hat der ungarische Ministerpräsident Orban am Vormittag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem österreichischen FPÖ-Chef Kickl und dem tschechischen Ex-Premier Babis angekündigt. Die Fraktion mit dem Namen "Patriots for Europe" soll demnach neben der ungarischen Fidesz, der FPÖ und der tschechischen ANO weiteren Parteien offenstehen. Kickl sprach von einem "historischen Tag". Orban gab als Ziel aus, in Kürze die stärkste rechtsgerichtete Vereinigung der europäischen Politik zu werden. Ungarn übernimmt ab morgen für ein halbes Jahr den Ratsvorsitz der EU.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 12:00 Uhr