Opposition macht im Fall Gablingen Druck auf Eisenreich

München: Bayerns Justizminister Eisenreich gerät wegen der möglichen Misshandlungen in der JVA Gablingen unter Druck. Nach BR-Recherchen wusste sein Ministerium bereits seinem Jahr von den Vorwürfen. Der SPD-Landtagabgeordnete Arnold sagte, Eisenreich dürfe sich als politisch Verantwortlicher jetzt nicht wegducken. Arnolds Kollege von den Grünen, Schuberl erklärte, die Söder-Regierung müsse jetzt alle Karten auf den Tisch legen. Eisenreich selbst kündigte rückhaltlose Aufklärung an. --- In der JVA Gablingen mussten laut der damals zuständigen Amtsärztin Häftlinge teils nackt auf dem Boden schlafen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2024 01:00 Uhr