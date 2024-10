Opferzahl nach Hurrikan "Helene" steigt weiter

Washington: Die Zahl der Todesopfer durch den Sturm "Helene" im Südosten der USA ist auf deutlich mehr als 100 gestiegen. Die Nachrichtenagentur AP geht derzeit von 130 bestätigten Opfern aus. Angesichts der Zahl an Vermissten wird befürchtet, dass noch deutlich mehr Menschen ums Leben gekommen sein könnten. Präsident Biden sicherte den Sturmopfern weitreichende Hilfen und Unterstützung der Bundesbehörden zu. Er werde morgen ins schwer getroffene North Carolina reisen, so Biden. Einige der vom Sturm getroffenen Bundesstaaten sind so genannte "Swing States", in denen der Wahlausgang ungewiss ist. Der republikanische Kandidat Trump war gestern in Georgia; die demokratische Kandidatin Harris will das Katastrophengebiet auch noch besuchen.

