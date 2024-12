Online Händler "Zalando" kauft Konkurrenten "About You"

Berlin: Der Online-Modehändler Zalando will seinen deutschen Konkurrenten AboutYou übernehmen. Die Hamburger Otto-Gruppe, bisheriger Eigentümer von AboutYou, bestätigte, ihre Anteile an Zalando zu verkaufen. In einem gemeinsamen Statement erklärten die beiden Unternehmen, sie wollten ihre Kräfte bündeln, um gemeinsam den europäischen Mode- und Lifestyle-E-Commerce zu gestalten. Zalando zahlt für die Übernahme der Firmenanteile über eine Milliarde Euro. Hintergrund des Verkaufs ist die zunehmend schwierige Lage im Online-Modehandel. Deutsche und europäische Händler geraten auch wegen der günstigen Konkurrenz chinesischer Anbieter, wie Temu oder Shein, unter Druck.

