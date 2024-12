Online angebotene Mietwohnungen sind deutlich teurer geworden

Berlin: Die Mieten für im Internet angebotene Wohnungen sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Die Nettokaltmieten für Erst- und Wiedervermietungen zogen 2023 im Vergleich zum Vorjahr von durchschnittlich 9,83 Euro auf 10,55 Euro pro Quadratmeter an, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Das gehe aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Linken-Anfrage hervor. Insgesamt sei das ein Plus von gut sieben Prozent. Vor allem in Berlin sind die durchschnittlichen Angebotsmieten im vergangenen Jahr gestiegen - um mehr als 26 Prozent. In München waren sie gut fünf Prozent höher als im Vorjahr. Laut Bauministerium sind Angebotsmieten von Wohnungen, die im Internet inseriert sind, nicht repräsentativ für das gesamte Wohnungsangebot.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2024 07:00 Uhr