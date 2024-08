Olympisches Feuer in Paris ist erloschen

Paris: Die olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt sind vorbei. Um kurz vor Mitternacht erklärte der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach das Sportfest für beendet. In seiner Rede dankte er den Franzosen für stimmungsvolle Momente. Man wisse, dass die Olympischen Spiele keinen Frieden schaffen können. Aber sie könnten eine Kultur des Friedens schaffen, die die Welt inspiriert, so Bach. Zuvor fand im Nationalstadion eine große Abschlussfeier mit Musik, Tanz und Karaoke statt. Einer der Höhepunkte war der Auftritt von US-Superstar Tom Cruise, der sich vom Stadiondach abseilte, um symbolisch die olympische Flagge entgegen zu nehmen. Diese hatte die Pariser Bürgermeisterin, Hidalgo, zuvor eingeholt und an die Bürgermeistern von Los Angeles, Bass, übergeben. Die Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien trägt die Sommerspiele in vier Jahren aus.

