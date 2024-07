Olympische Winterspiele für 2030 und 2034 sind vergeben

Paris: Kurz vor Beginn der Sommerspiele in der französischen Hauptstadt hat das Internationale Olympische Komitee Frankreich ein weiteres Mal als Gastgeber ausgewählt: Die Winterspiele 2030 sollen in Südfrankreich ausgetragen werden. Voraussetzung ist, dass die künftige französische Regierung die finanziellen Forderungen des IOC erfüllt. Für Frankreich wären es bereits die vierten Winterspiele - nach 1924, 1968 und 1992. Als Austragungsorte sind die südfranzösischen Alpen sowie Nizza vorgesehen. Die darauffolgenden Winterspiele 2034 hat das IOC erwartungsgemäß an den einzigen Kandidaten Salt Lake City in den USA vergeben, wo sie 2002 schon einmal stattfanden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 11:00 Uhr