Olympia: Gold und Silber für deutsche Dressurreiterinnen

Paris: Das deutsche Team hat bei den Olympischen Spielen zwei weitere Medaillen geholt. Am neunten Wettkampftag gewannen die Dressurreiterinnen Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth Gold und Silber. Im Bogenschießen-Einzelwettbewerb hat Florian Unruh eine Medaille knapp verpasst und wurde Vierter. Die deutschen Handballer sicherten sich gegen Slowenien den Gruppensieg und spielen im Viertelfinale gegen Frankreich. Die 16 Jahre alte Olympia-Debütantin Helen Kevric aus Stuttgart kam im Stufenbarren auf den sechsten Platz. Im Straßenradrennen landete die dreimalige deutsche Meisterin Liane Lippert nur auf Rang 16. Die deutschen Basektballerinnen kassierten ihre erste Niederlage: Gegen Topfavorit USA verloren sie 68:87. Ins Viertelfinale waren sie schon vorher eingezogen. Die deutschen Hockey-Männer stehen nach einem 3:2-Sieg über Argentinien im Halbfinale. Im Tennis gewann Novak Djokovic das Finale gegen Carlos Alcaraz und damit sein erstes olympisches Gold. Das Sprint-Finale über 100 Meter hat am Abend der US-Amerikaner Noah Lyles gewonnen - in 9,784 Sekunden knapp vor Kishane Thompson aus Jamaika und Fred Kerley aus den USA.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2024 19:30 Uhr