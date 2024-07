Offenbar Mietvertrag für KaDeWe-Warenhäuser unterzeichnet

Berlin: Der Fortbestand der zur KaDeWe-Gruppe gehörenden Warenhäuser Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg ist offenbar gesichert. Für beide Häuser sei ein neuer Mietvertrag mit dem Insolvenzverwalter des früheren Eigentümers unterschrieben worden, hieß es aus informierten Kreisen. Die Einigung geht allerdings auch mit einem Stellenabbau einher, der insbesondere die Verwaltung der KaDeWe-Gruppe betrifft. Auch in den Häusern selbst sollen Stellen abgebaut werden. Den Informationen zufolge sind rund einhundert der mehr als 1500 Arbeitsplätze betroffen. Der Handelsverband Bayern begrüßte die Entwicklung und nannte den Oberpollinger "ein Flaggschiff der Münchner Innenstadt".

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2024 14:00 Uhr