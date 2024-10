Özdemir will Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden

Stuttgart: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will in Baden-Württemberg Nachfolger von Ministerpräsident Kretschmann werden. Özdemir kündigte an, dass er im Frühjahr 2026 bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat der Grünen antreten will. Führende Vertreter der Partei begrüßten die Entscheidung. Kretschmann erklärte, Özdemir sei aus einer Sicht regierungserfahren und anerkannt über Parteigrenzen hinweg. Kretschmann ist erster und bisher einziger Ministerpräsident der Grünen. Er tritt bei der nächsten Landtagswahl nicht mehr an.

