Özdemir will Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden

Stuttgart: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will die Grünen in Baden-Württemberg als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in eineinhalb Jahren führen. Das verkündete er auf Social Media und in einem offenen Brief. In jüngsten Umfragen liegen die Grünen deutlich hinter der CDU. Deshalb hofft die Partei auf neuen Schwung durch die Bekanntheit des Bundespolitikers. Özdemir ist als Sohn türkischer Gastarbeiter im schwäbischen Bad Urach geboren und aufgewachsen. Er will Nachfolger von Winfried Kretschmann werden, der als erster und bundesweit einziger grüner Ministerpräsident seit mehr als 13 Jahren regiert. Der 76jährige hatte angekündigt, nicht noch einmal anzutreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 13:00 Uhr