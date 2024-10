Ökonom Werding schlägt höhere Rente und Anpassung an Inflation vor

Berlin: Der Wirtschaftsweise Martin Werding schlägt vor, Rentensteigerungen künftig anders zu berechnen. So soll seiner Meinung nach das gesetzliche Altersvorsorgesystem generationengerechter werden. Der Professor für Sozialpolitik sagte der Funke Mediengruppe, denkbar wäre, die individuellen Renten beim Eintritt in den Ruhestand großzügiger zu bemessen als bisher. Dafür sollten sie anschließend nur noch an die Inflation angepasst werden und nicht mehr an die Lohnentwicklung.

