Oberstes Gericht in Brasilien wird nach Explosionen evakuiert

Brasília: Das brasilianische Regierungsviertel in Brasília ist am Abend offenbar Ziel eines Bomben-Anschlags geworden. Nach Behördenangaben kam der mutmaßliche Attentäter dabei ums Leben. Der Mann hatte demnach versucht, mit Sprengstoff in das Gebäude des Obersten Gerichtshofs zu gelangen. Als er scheiterte, kam es zu einer heftigen Explosion. Fast gleichzeitig explodierte vor dem Gebäude eine Autobombe. Der Gerichtshof wurde daraufhin evakuiert und weiträumig abgesperrt. Über die Hintergründe ist bisher nichts bekannt. Der Oberste Gerichtshof ist in den letzten Jahren zur Zielscheibe von Drohungen rechtsextremer Gruppen und Anhängern des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro geworden

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2024 05:00 Uhr