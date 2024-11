Oberpfälzer Ziegler Holding meldet Insolvenz an

Plößberg in der Oberpfalz: Die Holdinggesellschaft der Ziegler Group mit ihren 170 Mitarbeitern hat Insolvenz beantragt. Der Insolvenzverwalter sieht nach eigenen Angaben gute Chancen, die Gruppe neu zu ordnen. Unklar ist, ob auch Tochtergesellschaften Zahlungsschwierigkeiten haben. Kerngeschäft von Ziegler ist die Holzproduktion und -verarbeitung für die Bauindustrie. Zuletzt hat das Unternehmen aber auch expandiert in die Logistik, Pellet-Produktion, Forstwirtschaft sowie Haustechnik. Der Einbruch der Bauindustrie habe den Konzern in seiner Wachstumsphase schwer getroffen, hieß es. Die Ziegler Group hat insgesamt rund 3.000 Mitarbeiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2024 19:15 Uhr