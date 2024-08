Obamas werben bei Parteitag der Demokraten für Harris

Chicago: Mit Anklängen an die Zeit seiner eigenen Präsidentschaft hat Barack Obama für die demokratische Kandidatin Kamala Harris geworben. In seiner Rede beim Parteikonvent in Chicago wandelte Obama seinen Wahlslogan ab und verkündete: "Yes, she can." Auch seine Frau Michelle griff ein Motto der Obama-Kampagne auf und sagte, Harris verkörpere neue "Hoffnung" für die USA. Gleichzeitig machten sie deutlich, dass es ein knappes Rennen werde. Harris war am zweiten Abend des Konvents nicht persönlich in Chicago - sie absolvierte eine Wahlkampfveranstaltung in Milwaukee, einem der umkämpften Swing States.

