Oasis-Gitarre wird für 132.000 Pfund versteigert

London: Rund zwei Wochen nach Bekanntgabe des Comebacks seiner Band "Oasis" ist eine Gitarre von Noel Gallagher für mehr als umgerechnet 156.000 Euro versteigert worden. Wie das zuständige Auktionshaus erklärte, lag der erzielte Preis damit deutlich über dem geschätzten Wert von knapp 95.000 Euro. Die 1991 in Manchester gegründete Band "Oasis" gilt als Vorreiter der Britpop-Ära. Ihre Alben mit Hits wie "Wonderwall" und "Don't Look Back In Anger" verkauften sich millionenfach.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 07:00 Uhr