Nürnberger Polizei fasst mutmaßliche Geldautomatenaufbrecher

Nürnberg: Die Polizei hat acht Verdächtige festgenommen, die in den letzten eineinhalb Jahren in ganz Bayern Geldautomaten aufgebrochen haben sollen. Die Rede ist von einer Beute von knapp einer Million Euro. Nach Angaben der Polizei in Nürnberg gehörten die Verdächtigen zu einer internationalen Bande und sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Kriminellen hatten demnach in den meisten Fällen von benachbarten Gewerberäumen die Wand durchgebrochen, um an die Geldautomaten zu gelangen. Dafür benutzen sie hydraulische Spreizer, die sie in Feuerwehrhäusern gestohlen hatten. Normalerweise werden damit Menschen aus verunfallten Autos oder Zügen befreit.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 10.01.2025 14:00 Uhr