NRW-Innenminister Reul lässt Taschenkontrollen auf Festen prüfen

Siegen: Der Innenminister aus Nordrhein-Westfalen, Reul, will mehr Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen. Bei einem Besuch in der Stadt Siegen, in der gestern Abend eine Frau mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen hat, sagte Reul, er lasse prüfen, ob es rechtlich möglich sei, bei großen Festen auch Taschenkontrollen durchzuführen. Reul warnte allerdings, die mutmaßlich islamistische Messerattacke in Solingen vor gut einer Woche mit dem Ereignis gestern zu vergleichen. Es sei ein - so wörtlich - "riesiger Unterschied", ob da ein Terrorist unterwegs sei oder ob eine deutsche Frau, die psychische Probleme habe, wahllos auf Menschen einsteche. Laut Reul wird die Polizei ganz anders arbeiten müssen. Zum Gesundheitszustand der Verletzten sagte Reul: Von den drei Schwerstverletzten sei einer über den Berg. Und er ergänzte wörtlich: "Einer kämpft noch richtig und ein anderer, das weiß man noch nicht so genau."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 16:00 Uhr