Noch nie waren so viele Rentner in Deutschland auf Sozialhilfe angewiesen

Berlin: In Deutschland bekommen so viele Rentner wie nie zuvor Sozialhilfe. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" und beruft sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach bezogen in den ersten drei Monaten dieses Jahres fast 720.000 Rentnerinnen und Rentner die sogenannte Grundsicherung zusätzlich zur Rente. Das sind knapp 35.000 Personen mehr als im ersten Quartal 2023. Die Zahlen angefragt hatte das Bündnis Sahra Wagenknecht. Die Parteichefin sagte, die Zahlen zeigten, dass das Rentensystem viele alte Menschen zur Armut verdamme. - Die Deutsche Rentenversicherung dagegen erklärt die Zahlen mit einem Freibetrag, den seit 2021 diejeigen geltend machen können, die sehr wenig verdient haben. Damit könnten mehr Rentenrinnen und Renter Grundsicherung beantragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 06:00 Uhr