Noch keine Überraschungen bei der US-Wahl

Washington: Im Rennen um das Weiße Haus zeichnet sich noch keine Entscheidung ab. Die Auszählung hat bis jetzt keine Überraschungen gebracht. Donald Trump hat unter anderem in Florida mit deutlichem Vorsprung gewonnen, er liegt fast überall in den Südstaaten vorn. Auch in North Carolina und Georgia, die zu den so genannten "Swing States" gehören, in denen die Wahl sich vermutlich entscheidet. Kamala Harris gewann vor allem an der Ostküste, aus den Ergebnissen lässt sich aber noch keine eindeutige Tendenz ablesen. Es zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab - teilweise bildeten sich lange Schlangen vor den Wahllokalen. Trump versuchte ein weiteres Mal, Zweifel am Ablauf der Wahl zu säen. Er behauptete, in Philadelphia werde von massivem Wahlbetrug geredet, Der zuständige Staatsanwalt wies das zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 05:00 Uhr