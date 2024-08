Nobelpreisträger soll Bangladesch regieren

Dhaka: In Bangladesch soll Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus eine Übergangsregierung leiten. Das hat das Büro des Staatspräsidenten mitgeteilt. Der 84-jährige Yunus hatte sich zuvor bereiterklärt, bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Ministerpräsidentin Hasina war gestern aus Bangladesch geflohen - nach wochenlangen Massenprotesten und Auseinandersetzungen, bei denen hunderte Menschen ums Leben kamen. Yunus hatte in den 1980er-Jahren die Grameen Bank gegründet, die Mikrokredite an die ärmsten Menschen im Land vergibt. 2006 wurde dem Wirtschaftswissenschaftler dafür der Friedensnobelpreis verliehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 23:00 Uhr