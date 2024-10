Nobelpreis für Medizin geht an zwei US-Amerikaner

Stockholm: Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an Victor Ambros und Gary Ruvkun. Die beiden US-Amerikaner werden für ihre Forschung an der Mikro-RNA und ihrer Rolle bei der Gen-Regulierung ausgezeichnet. Das hat das Nobelkomitee des Stockholmer Karolinska-Instituts am Mittag verkündet. Morgen und am Mittwoch werden die Nobelpreise für Physik und Chemie verliehen, am Donnerstag ist die Literatur an der Reihe, am Freitag der Friedensnobelpreis. Heute in einer Woche wird dann der Preisträger für Wirtschaftswissenschaften bekanntgegeben. Jeder Nobelpreis ist mit umgerechnet knapp einer Million Euro dotiert.

