Niemeier erreicht dritte Runde bei US Open

New York: Tennisspielerin Jule Niemeyer hat erstmals seit zwei Jahren wieder die dritte Runde bei einem Grand Slam-Turnier erreicht. Die 25 Jahre alte Dortmunderin setzte sich bei den US Open in zwei Sätzen gegen die Japanerin Moyuka Uchijima durch. Nächste Gegnerin ist entweder Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China oder die Russin Erika Andrejewa. Bei den Männern kämpft gerade Alexander Zverev gegen den Franzosen Alexandre Müller um den Einzug in Runde drei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.08.2024 19:15 Uhr