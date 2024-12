Niederlande schaffen Miss-Wahlen ab

Den Haag: Die Miss-Wahl in den Niederlanden wird nach 35 Jahren abgeschafft. Nach Ansicht der Organisatoren ist der Wettbewerb aus der Zeit gefallen. Zur Begründung hieß es, das Ende sei während einer Diskussion zum Festhalten an Schönheitsidealen und gesellschaftlichen Erwartungen beschlossen worden. So würden sich immer mehr junge Menschen zwar gegen diese Normen auflehnen, aber nur wenige Plattformen nähmen das zum Anlass, um ihren eigenen Weg zu finden. Anstelle des Miss-Wettbewerbs gibt es jetzt eine Online-Plattform rund um psychische Gesundheit, Soziale Medien, Vielfalt und Selbstdarstellung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2024 11:00 Uhr