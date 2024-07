Niederlande sagt Ukraine F16-Kampfjets zu

Kiew: Nur wenige Tage nach dem Regierungswechsel in den Niederlanden hat der neue Außenminister Caspar Veldkamp die "unverzügliche" Lieferung von F16-Kampfjets an die Ukraine zugesagt. Bei einem Besuch in Kiew machte er jedoch keine weiteren Angaben zum genauen Zeitplan. Insgesamt haben die Niederlande der Ukraine 24 F16-Kampfjets zugesagt. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj benötigt die Ukraine insgesamt rund 130 Jets, um ein Kräftegleichgewicht mit der russischen Luftwaffe zu erreichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 20:00 Uhr