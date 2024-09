New Yorker Bürgermeister wegen Bestechlichkeit angeklagt

New York: Der Bürgermeister der US-Metropole, Eric Adams, ist angeklagt, Bestechungsgelder und illegale Wahlkampfspenden angenommen zu haben. In der Anklageschrift heißt es, Adams habe von einem türkischen Vertreter Bestechungsgelder erbeten und gefordert, darunter kostenlose und stark verbilligte Luxusreisen. Der türkische Vertreter habe Adams um Hilfe für das türkische Konsulat in Manhattan gebeten. Sein Wahlkampfteam soll aufgrund falscher Bescheinigungen außerdem mehr als 10.000 Dollar zusätzlich erhalten haben. Adams sagte, er brenne darauf, sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2024 19:00 Uhr