Neun Bundesländer fordern eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke

Berlin: Nach dem Willen mehrerer Bundesländer sollen zuckerhaltige Getränke teurer werden. Zur Begründung heißt es in einem heute bekannt gewordenen Papier, dass der durchschnittliche Zuckergehalt solcher Limonaden in den vergangenen Jahren nicht im erforderlichen Maß gesunken sei - trotz freiwilliger Selbstverpflichtung und Zusagen der Industrie. Deshalb müsse der Bund eine sogenannte Softdrink-Steuer einführen. Ernährungsminister Özdemir ist mit seinen entsprechenden Vorschlägen bisher aber am Widerstand der FDP gescheitert. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt eine Sondersteuer von mindestens 20 Prozent auf zuckerhaltige Getränke, um Folge-Erkrankungen wie Fettleibigkeit zu vermeiden. In Großbritannien gibt es eine solche Abgabe bereits.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2024 12:15 Uhr