Neues Gesetz soll Strukturen gegen Kindesmissbrauch stärken

Berlin: Die Bundesregierung will den Schutz von Kindern stärken und Opfern von Missbrauch mehr Rechte geben. Das Kabinett hat dazu einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Menschen, die sexuelle Gewalt in der Kindheit erfahren haben, sollen bei der Aufarbeitung mehr Hilfe bekommen. Die Forschung zu dem Thema soll ausgebaut werden. Außerdem ist geplant, dass der sogenannte unabhängige Missbrauchsbeauftragte per Gesetz dauerhaft eingesetzt wird. Er wird künftig dem Bundestag einmal pro Wahlperiode über Missstände Bericht erstatten. Zudem müssen Jugendämter und -einrichtungen bei Missbrauchsverdacht Einsicht in Akten gewähren und diese jahrzehntelang aufbewahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2024 13:15 Uhr