Neue syrische Machthaber verbrennen eine Million Captagon-Pillen

Damaskus: Die neuen Machthaber in Syrien haben große Mengen beschlagnahmter Drogen verbrannt. Ihnen zufolge waren auch etwa eine Million Pillen des Aufputschmittels Captagon darunter. Außerdem wurden in dem Lager in Damaskus auch große Mengen von Cannabis, des Schmerzmittels Tramadol und Alkohol gefunden. Alles sei vernichtet worden, um die syrische Gesellschaft zu schützen und Schmuggelrouten zu kappen, sagte ein Mitarbeiter der neu installierten Sicherheitskräfte. Der Handel mit Captagon war unter dem gestürzten Machthaber Assad eine der wichtigsten Einnahmequellen Syriens.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 20:00 Uhr