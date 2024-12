Neue EU-Spitzenvertreter sind zu Gesprächen in Kiew eingetroffen

Kiew: Die neuen außenpolitischen Spitzenvertreter der EU sind zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. EU-Ratspräsident Costa und Chefdiplomatin Kallas wollen dort die Solidarität der EU mit der Ukraine bekunden. Costa sagte, Brüssel stehe hinter dem Land und setze die Unterstützung uneingeschränkt fort. Die EU leiste humanitäre, finanzielle, militärische und diplomatische Hilfen. Kallas warnte den gewählten US-Präsidenten Trump vor Zugeständnissen an Moskau. Wenn man Putin die eroberten Gebiete überlasse, stärke das nicht nur Russland, sondern auch dessen Verbündete China, Nordkorea und Iran. Je stärker die Ukraine auf dem Schlachtfeld sei, desto stärker sei sie am Verhandlungstisch. - Bei den Gesprächen mit Präsident Selenskyj soll es auch darum gehen, wie die Ukraine in die EU integriert werden kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 09:00 Uhr