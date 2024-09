Netanjahu nennt Tötung Nasrallahs "Abrechnung mit einem Massenmörder"

Tel Aviv: Nach der Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah hat Israels Ministerpräsident Netanjahu den Iran vor einem Angriff auf sein Land gewarnt. "Wer uns angreift, den greifen wir an", sagte er wörtlich vor Medienvertretern in Tel Aviv. Die Tötung Nasrallahs bezeichnete er als "Abrechnung mit einem Massenmörder", der für die Tötung zahlloser Israelis, Amerikaner und Bürger weiterer Staaten verantwortlich sei. US-Präsident Biden sprach von einer "Maßnahme der Gerechtigkeit" für die Opfer von Nasrallahs vier Jahrzehnte währender Terrorherrschaft. Frankreichs Außenminister Barrot rief dagegen zu Zurückhaltung auf und forderte, dass lsrael seine Luftangriffe auf den Libanon sofort einstellt. Außenministerin Baerbock warnte im Ersten, es drohe eine Destabilisierung des gesamten Libanons, und das sei in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2024 01:00 Uhr