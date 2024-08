Nehammer lobt Absage von Taylor-Swift-Konzerten

Wien: Der österreichische Bundeskanzler Nehammer hat die Entscheidung der Veranstalter gelobt, die drei geplanten Taylor-Swift-Konzerte in Wien abzusagen. Nach bisherigen Ermittlungen wollte ein 19 Jahre alter IS-Anhänger mit einer Bombe und Messern möglichst viele Menschen töten. Ein 17-Jähriger wurde ebenfalls festgenommen. Nehammer erklärte, die Verdächtigen hätten mit ihren Mitteln ein großes Blutbad anrichten können. STOPP Unterdessen warnt die UNO in New York vor einer wachsenden Anschlagsgefahr durch den afghanischen IS-Ableger ISPK.

