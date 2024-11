Naturschützer: Viele Vögel sterben durch Glasflächen

München: In der Stadt sind nach Angaben von Umweltschützern über eine Million Vögel in diesem Jahr durch Vogelschlag gestorben. Schuld daran ist nach Ansicht des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz in Bayern vor allem moderne Architektur mit Glasflächen. Vögel könnten transparentes Glas und Spiegel nicht erkennen, so der LBV. Er schlägt vor, Linienmuster oder Punktraster aus Folie auf Glasscheiben zu kleben. Silhouetten von Raubvögeln bezeichnete der LBV als wirkungslos. Betroffen vom Vogelschlag sind nicht nur Bürogebäude oder Wohnhäuser sondern auch Bushäuschen und Lärmschutzwände.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2024 18:45 Uhr