Nato verstärkt Ostsee-Patrouillen deutlich

Helsiniki: Die NATO erhöht ihre Präsenz im Ostseeraum deutlich. Mit Drohnen, Aufklärungsfliegern sowie Schiffen und U-Booten will das Verteidigungsbündnis mögliche Sabotageversuche etwa gegen Unterwasserkabel besser bekämpfen. Die Ostsee-Anrainer-Staaten veröffentlichten nach einem Gipfel in Helsinki eine gemeinsame Erklärung. Darin heißt es, "Jeder Angriff auf unsere Infrastruktur wird mit einer robusten und entschlossenen Reaktion beantwortet." Kanzler Scholz kündigte an, dafür Schiffe zur Verfügung zu stellen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 14.01.2025 14:00 Uhr