Nato-Staaten sagen Ukraine Unterstützung bis zum Sieg zu

Washington: Zum Abschluss ihres Gipfel-Treffens in der US-Hauptstadt haben die Nato-Staaten der Ukraine ihre Unterstützung bis zum Sieg gegen Russland zugesagt. In einer Erklärung heißt es, man sei entschlossen, die Ukraine beim Aufbau einer Streitmacht zu unterstützen, die in der Lage sei, die russische Aggression zu beenden. Bei dem Gipfeltreffen hatten die Staats- und Regierungschefs der Nato beschlossen, innerhalb des nächsten Jahres Militärhilfen im Wert von 40 Milliarden Euro an die Ukraine zu leisten. - US-Präsident Biden leistete sich am Rande des Gipfels erneut zwei Versprecher, die die Kritik an seiner Kandidatur bei der Wahl im November anheizen dürfte. Er stellte den ukrainischen Präsidenten Selenskyj als Russlands Präsidenten Putin vor und nannte Vizepräsidentin Harris irrtümlicherweise Vizepräsident Trump.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 06:00 Uhr