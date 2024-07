NATO hat mit Lieferung von Kampf-Flugzeugen begonnen

Washington: Mehrere NATO-Staaten haben mit der Lieferung von Kampf-Flugzeugen an die Ukraine begonnen. Das gab US-Außenminister Blinken am Rande des NATO-Gipfels bekannt. Es handelt sich um Kampfjets des Typs F-16. Wievielte davon geliefert werden, sagte Blinken nicht. Die Ukraine kann zudem mit weiterer Unterstützung zur Abwehr russischer Luftangriffe rechnen. Entsprechende Zusagen bekam Kiew zum Auftakt des NATO-Gipfels. Bundeskanzler Scholz kündigte die Lieferung weiterer Luftabwehrsysteme an. Deutschland hat bisher drei Systeme vom Typ "Patriot" geliefert und andere Nato-Staaten aufgefordert, diesem Beispiel zu folgen. US-Präsident Biden kündigte an, man werde fünf "Patriot"-Systeme an Kiew abgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 17:00 Uhr