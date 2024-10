Nato bestätigt Stationierung nordkoreanischer Truppen in Russland

Brüssel: Die Nato hat nach eigenen Angaben Beweise dafür, dass Nordkorea Soldaten nach Russland entsandt hat. Verbündete hätten die Stationierung nordkoreanischer Truppen bestätigt, erklärte eine Nato-Sprecherin. Sollten diese Truppen für den Kampf in der Ukraine bestimmt sein, würde dies eine erhebliche Eskalation bedeuten, betonte sie. Von der US-Regierung hieß es, man gehe von tausenden nordkoreanischen Soldaten in Russland aus. Zuvor hatte das Auswärtige Amt in Berlin aus demselben Grund den Geschäftsträger Nordkoreas einbestellt. Die Einbestellung des Botschafters oder Geschäftsträgers eines Landes gilt in der Diplomatie als ein scharfes Mittel des Protests.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2024 16:00 Uhr