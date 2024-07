Nachwahlbefragungen zeigen Wahlschlappe für britische Tories

London: Laut der Nachwahlbefragungen hat die Labour-Partei mit Oppositionsführer Keir Starmer bei der Unterhauswahl in Großbritannein 410 der 650 Sitze errungen. Die konservativen Tories von Premierminister Rishi Sunak holten demnach das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Sie kämen nur auf 131 Sitze und wären damit wie erwartet eindeutig abgewählt. Die oppositionellen Liberaldemokraten würden hingegen zulegen und erhielten 61 Sitze, die einwanderungsfeindliche Partei "Reform UK" von Nigel Farage käme wohl auf 13 Mandate und würde damit noch deutlich besser abschneiden als in Umfragen vorausgesagt. Die Nachwahlbefragungen wurden unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit durchgeführt. In der Nacht werden dann nach und nach die Ergebnisse aus immer mehr Wahlkreisen vorliegen. Sunak wird voraussichtlich schon am heutigen Freitag seinen Rücktritt als Premierminister bei König Charles einreichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.07.2024 01:00 Uhr