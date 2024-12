Nachwahlbefragung in Rumänien sieht Sozialdemokraten vorne

Bukarest: Bei der Parlamentswahl in Rumänien liegen laut Nachwahlbefragungen die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Ciolacu vorne, direkt dahinter die rechtsextreme Partei AUR. Überschattet wird die Abstimmung von der Präsidentschaftswahl. Die erste Runde am vergangenen Sonntag hatte überraschend der rechtsradikale Kandidat Georgescu gewonnen. Beobachter befürchten, dass beide Wahlen zu einem Kurswechsel in der Außenpolitik führen, vor allem hinsichtlich des Russland-Ukraine-Kriegs. Rumänien hat als EU- und NATO-Mitglied große strategische Bedeutung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 21:00 Uhr