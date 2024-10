Nach Unwettern in Spanien melden Behörden mehr als 60 Tote

Berlin: Die Bundesregierung hat Spanien angesichts der schweren Unwetter mit zahlreichen Toten Unterstützung angeboten. Kanzler Scholz zeigte sich schockiert über die Flutkatastrophe. Er erklärte, man sei in engem Austausch mit der spanischen Regierung, was mögliche Hilfsleistungen aus Deutschland angeht. Nach übereinstimmenden Medienberichten sind in der östlichen Region Valencia mehr als 60 Menschen ums Leben gekommen. Der Regionalregierung zufolge sind einige Personen immer noch an Orten eingeschlossen, die derzeit nicht von den Rettungskräften erreicht werden können. Durch die heftigen Unwetter mit Starkregen wurden zahlreiche Straßen überschwemmt. Städte stehen unter Wasser. Ministerpräsident Sanchez sicherte den betroffenen Menschen Hilfe zu.

