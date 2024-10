Nach Spekulationen zeigt sich iranischer Top-General öffentlich

Teheran: Zum ersten Mal seit Wochen hat sich der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden in der Öffentlichkeit gezeigt und damit Gerüchte über seinen Tod zerstreut. Im iranischen Staatsfernsehen war zu sehen, wie Esmail Kaani an einer Beerdigung teilnimmt. Seit Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah Ende September bei einem israelischen Luftangriff in Beirut getötet wurde, hatte es Gerüchte über den Verbleib des iranischen Top-Generals gegeben. Die Al-Kuds-Brigaden sind der im Ausland aktive Arm der iranischen Revolutionsgarde.

