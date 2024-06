Nach Passau hebt auch Günzburg den Katastrophenfall auf

Günzburg: Der Landkreis Günzburg hat am Vormittag den Hochwasserbedingten Katastrophenfall aufgehoben. Wie das Landratsamt mitteilte, hat sich die akute Gefahrenlage in den letzten Tagen stark abgeschwächt, so dass überregionale Hilfe nicht mehr nötig sei. Landrat Reichhart dankte allen Einsatz- und Rettungskräften; sie hätten Übermenschliches geleistet. Damit gilt der Katastrophenfall nur noch im Landkreis Donau-Ries. Für den Landkreis Passau war er gestern aufgehoben worden. Passaus Oberbürgermeister Dupper will nun eine Resolution an den Freistaat auf den Weg bringen für mehr Hochwasserschutz an Inn und Donau. Im BR-Interview sagte Dupper wörtlich : "Wir brauchen mehr Polder!"

