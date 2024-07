Nach mutmaßlichem Mord in Herrsching läuft bundesweite Fahndung

Herrsching: Nach dem mutmaßlichen Mord an einem 74 Jahre alten Mann im Ortsteil Mühlfeld wird bundesweit nach dem Tatverdächtigen gesucht. Die Kriminalpolizei hat eine Ermittlungsgruppe mit 30 Beamtinnen und Beamten eingesetzt. Zuvor hatten die Fahnder mit Spürhunden, Tauchern und einem Hubschrauber das Gelände rund um den Tatort im oberbayerischen Herrsching abgesucht. Am Freitagabend hatten Einsatzkräfte nach einem Notruf den Mann in seinem Einfamilienhaus tot aufgefunden. Die Frau des Opfers konnte sich laut Polizei zu einem Nachbarn retten, der die Polizei verständigte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 13:00 Uhr