Nach Explosion in Memmingen suchen Ermittler nach Ursache

Memmingen: Nach der Explosion in einem Reihenhaus suchen Experten der Kripo und des Bayerischen Landeskriminalamtes nach der Ursache. Unterstützt werden die Ermittler vom Technischen Hilfswerk, das die Trümmer des völlig zerstörten Gebäudes wegräumt. So wollen die Ermittler zum Keller vordringen, wo sich der Gasanschluss befindet. Vermutet wird, dass eine defekte Gasleitung zu der Detonation geführt hat. Das Haus wurde mit Gas beheizt. Mit Ergebnissen wird erst in einigen Tagen gerechnet. Bei der Explosion ist ein 17-Jähriger im Nachbarhaus ums Leben gekommen. Mehrere angrenzende Häuser wurden beschädigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 23:00 Uhr