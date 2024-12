Nach der Vertrauensfrage beginnt der Wahlkampf

Berlin: Nach der verlorenen Vertrauensfrage von Bundeskanzler Scholz nimmt der Bundestagswahlkampf Fahrt auf. Scholz warf CDU-Chef Merz im ZDF vor, Unwahrheiten über ihn zu verbreiten. Er sagte wörtlich „Fritze Merz erzählt gern Tünkram“. Merz reagierte empört auf die Äußerung des Kanzlers. Im neuen Jahr sind bereits zwei TV-Duelle zwischen den beiden geplant. Scholz und Merz treffen am 09. Februar in ARD und ZDF aufeinander und eine Woche später bei RTL. Für die Neuwahl am 23. Februar fehlt übrigens nur noch die Zustimmung von Bundespräsident Steinmeier, dafür hat er drei Wochen Zeit. Für die nächsten Tage hat er deshalb die Vorsitzenden aller Fraktionen und Gruppen im Bundestag zu Gesprächen eingeladen. Steinmeier hatte aber bereits signalisiert, dass er mit dem angestrebten Termin am 23. Februar einverstanden ist.

